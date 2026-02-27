Batman\'da 10 Katlı Binada Yangın!

Batman'da 10 katlı binanın bodrum katında başlayıp çatıya ulaşan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kardelen Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bodrum katta elektrik kablolarında çıkan yangın, havalandırmadan çatıya ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dumandan etkilenen 21 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
