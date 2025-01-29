Batman\'da 11 Kilo 200 Gram Skunk Ele Geçirildi

BATMAN'da, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
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