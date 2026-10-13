Batman'da 13 Ekim afet gününde okullarda öğrenci ve personel tahliye tatbikatı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da 13 Ekim afet gününde okullarda öğrenci ve personel tahliye tatbikatı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman\'da 13 Ekim afet gününde okullarda öğrenci ve personel tahliye tatbikatı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da okullarda 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında öğrenci ve personel tahliye tatbikatı yaptı. Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler ikazlarla çök-kapan-tutun yapıp güvenli alana geçti.

Batman'da okullarda 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında öğrenci ve personel tahliye tatbikatı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinde tatbikat öncesinde öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

İlk ikazla birlikte öğrenciler çök-kapan-tutun" pozisyonunu aldı.

İkinci ikazla birlikte binayı güvenli ve hızlı bir şekilde tahliye eden öğrenciler, güvenli alana geçerek uygulamalı tatbikatı tamamladı.

Tatbikata, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Arslan, Şube Müdürü Hacı Arslan, AFAD ve Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada, tüm okullarda eş zamanlı olarak uygulanan tatbikatların öğrencilerin afetlere karşı hazırlık bilincinin pekiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA
İmam Hatip LiseleriGüvenlikBatmanEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın gözü burada İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11’leri Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
15:29
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 17:00:59. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da 13 Ekim afet gününde okullarda öğrenci ve personel tahliye tatbikatı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei