Batman\'da 13 Ekim afet gününde okullarda öğrenci ve personel tahliye tatbikatı yaptı

Batman'da okullarda 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında öğrenci ve personel tahliye tatbikatı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinde tatbikat öncesinde öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

İlk ikazla birlikte öğrenciler çök-kapan-tutun" pozisyonunu aldı.

İkinci ikazla birlikte binayı güvenli ve hızlı bir şekilde tahliye eden öğrenciler, güvenli alana geçerek uygulamalı tatbikatı tamamladı.

Tatbikata, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Arslan, Şube Müdürü Hacı Arslan, AFAD ve Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada, tüm okullarda eş zamanlı olarak uygulanan tatbikatların öğrencilerin afetlere karşı hazırlık bilincinin pekiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.