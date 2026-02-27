Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15-26 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Batman'da 33 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?