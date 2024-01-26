Batman\'da 72 fast food işletmesinde kızartma yağ denetimi gerçekleştirildi

Batman'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 72 fast food işletmesinde kızartma yağ denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla ülke genelinde başlatılan kızartma yağ denetimleri kapsamında Batman'da 72 fast food işletmesi denetlendi.

Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle toplu tüketim sunan işletmelerde kızartma yağ denetimlerinin sürdüğünü söyledi.

Kentte 72 fast food işletmesinin olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Anormal gördüğümüz yağlara ilişkin numuneler alıp laboratuvara gönderiyoruz. Burada da değerler olumsuz çıkarsa işletmeye idari para cezası uyguluyoruz. Amacımız halkın sağlığını korumak, gıda güvenliğini tarladan sofraya kadar sürdürmektir. Bunun için çalışıyoruz. 30 gıda kontrol görevlimizle denetimlerimizi sürdürmekteyiz."