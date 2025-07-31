Batman\'da 8 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 bin 940 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince istihbarı çalışmalar sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesinden Batman'a kaçak sigara getiren bir kişiyi takibe aldı.

Takibe alınan araç kent girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, bandrolsüz 8 bin 940 paket sigara ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.