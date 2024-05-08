Batman\'da Akıl ve Zeka Oyunları Finali Gerçekleştirildi

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Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen akıl ve zeka oyunlarının Batman finali gerçekleştirildi.

Öğrenciler ilkokul kategorisinde Q-Bitz, mangala, equilibrio, küre, pentago ile ortaokul kategorisinde kulami, reversi, küre, pentago ve mangala oyunlarında yarıştı.

Çok amaçlı spor salonunda düzenlenen müsabakalara 208 öğrenci katıldı.

Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu İl Koordinatörü Hayrettin Tutuş, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka oyunları Federasyonu arasında yapılan işbirliği kapsamında tüm illerde turnuvalar düzenlendiğini söyledi.

Batman'da da il finalini gerçekleştirdiklerini aktaran Tutuş, "Turnuvada birinci olan oyuncularımız 24-26 Mayıs'ta Rize'de yapılacak olan 6. Ulusal Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandılar." dedi.