Batman'da Suç Oranlarında Önemli Düşüş: Mal Varlığına Karşı Suçlar Yüzde 58 Azaldı - Son Dakika
07.04.2026 16:39
Batman Valisi Ekrem Canalp, son iki ayda il genelindeki mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 25 ila yüzde 58 arasında düşüşler yaşandığını açıkladı. Narkotik, terör ve kaçakçılık suçlarıyla mücadelede de önemli başarılar elde edildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, il genelinde son ylık dönemdeki asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Canalp, mal varlığına karşı işlenen suçlarda, evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve otodan hırsızlık gibi dokuz önemli kategoride, 2026 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58'lik bir azalma meydana geldiğini belirtti. Olay sayısı 194'ten 81'e düştü ve Batman, Türkiye genelinde en fazla düşüş sağlayan birinci il oldu.

Kişilere karşı işlenen suçlarda da yüzde 25'lik düşüş sağlandığını ifade eden Canalp, kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi on önemli suç kategorisinde olay sayısının 488'den 365'e gerilediğini açıkladı. Bu olayların yüzde 99,7'si aydınlatıldı ve Batman, hem mal varlığına hem de kişilere karşı suçlarda Türkiye'nin en iyi ilk 5 ili arasında yer aldı.

Son iki ayda bin 628 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini belirten Canalp, silah ve mühimmat yakalamalarına da değindi. Son dört yıllık dönemde 2 bin 144 tabanca, 650 tüfek ve 10 bin 351 tabanca parçası ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadelede ise son iki ayda 436 olaya müdahale edildi, 511 şahıs hakkında işlem yapıldı ve 40 şahıs tutuklandı. Toplamda 167 kilogram 803 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaçakçılıkta son üç yılda 816 bin litre kaçak akaryakıt ve 13 bin 85 adet tarihi eser yakalandı. Siber suçlarda 2026 yılının ilk iki ayında 400 olay meydana geldi ve 41 kişi tutuklandı. Terörle mücadelede şubat ve mart aylarında 51 olay, 94 adli işlem yapılan kişi ve 13 tutuklu olduğu bildirildi. Ayrıca, bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında çeşitli tutuklamalar ve yakalamalar gerçekleştirildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
