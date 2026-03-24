Batman'da Bıçaklı Kavga: 9 Yaralı - Son Dakika
24.03.2026 23:49
Çocuklar arasındaki tartışma ailelerin de katılmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü, 9 kişi yaralandı.

BATMAN'da çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de katılmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. 9 kişinin yaralandığı kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Komando Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre F.Ö. (13) isimli erkek çocuğu, henüz bilinmeyen nedenle küçük yaşta bir grup çocukla tartıştı. Büyüyen tartışmada F.Ö. bacağından bıçakla yaralandı. Olayın ardından çocukların aileleri yaşananları konuşmak üzere aynı adreste bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma da bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ö. (30), H.Ö. (35), R.A. (36), H.A. (41), D.A. (47), S.A. (26), A.A. (49) ile kavgayı ayırmaya çalışan V.K. (50), darp ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri, şüphelilere ait 1 bıçak ve 1 pompalı tüfeği de ele geçirdi. Kavga ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Batman, Kavga, Suç, Son Dakika

