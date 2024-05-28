Batman\'da bir çocuğun koluna saplanan korkuluk demiri çıkarıldı

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Batman'da bir çocuğun koluna saplanan korkuluk demiri, kaldırıldığı Diyarbakır'daki hastanede çıkarıldı.

Yenişehir Ortaokulunun bahçesindeki demir korkuluklardan atlamaya çalışan 13 yaşındaki Baran Koç'un koluna korkuluk demiri saplandı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri korkulukları keserek Koç'u bulunduğu yerden kurtardı.

Koç, kolundaki demir ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuk buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Koç'un koluna saplanan demir, cerrahi müdahale ile çıkarıldı.

Çocuğun, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.