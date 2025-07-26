Batman'da Büyük Yangın: 1000 Dönüm Zarar Gördü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1000 dönüm tarım ve orman arazisi zarar gördü.

Gercüş ilçesine bağlı Koçak köyünde öğleden sonra örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, Çukuryurt, Gökçepınar ve Yamanlar köyleri yönüne ilerledi. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, ihbarla bölgeye Gercüş Belediyesi itfaiyesi, Batman Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda üzüm bağı ile badem ve incir ağaçlarının bulunduğu bin dönüm tarım ve orman arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş da yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Yangından etkilenen köylerde hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.

Haber ve Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),