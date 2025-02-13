Batman\'da Cenaze Nakil Aracı Şarampole Savruldu, Yaralı Yok

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BATMAN'ın Sason ilçesinde belediyeye ait cenaze nakil aracı, şarampole savruldu. Araç kaya parçası sayesinde dururken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, öğleden saatlerinde Sason ilçesine bağlı Çalışırlar köyü mevkisinde meydana geldi. E.Y.'nin kontrolünü kaybettiği belediyeye ait cenaze nakil aracı, yoldan çıkıp şarampole savruldu. Öndeki kaya nedeniyle araç, aşağıya sürüklenmeden durdu. Kazada yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

13 KÖY, 17 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede 13 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin, 59 araçla köy yollarının açılması için çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/SASON (Batman),