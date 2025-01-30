Batman\'da Cep Telefonu Gasbi: Güvenlik Kamerasında

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BATMAN'da 2 kişi, yolda yürüyen 2 kardeşi durdurup, tehdit ettikten sonra cep telefonlarını gasbetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Ocak'ta gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. 2 kişi, yolda yürüyen kardeşler O.Ç. ile Y.Ç.'nin yolunu keserek durdurdu. Bir süre konuşan ve daha sonra kardeşlerden birini iterek telefonu alan şüpheliler, daha sonra diğer kardeşe yöneldi. Diğer kardeşe gidip yumruk sallayan şüpheli, daha sonra onun da cep telefonunu aldı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler kaçarken, kardeşler polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.