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Batman'da Çiftçilere Hibe Fide Desteği

Batman\'da Çiftçilere Hibe Fide Desteği
16.07.2025 12:48
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Batman'da 64 çiftçiye yüzde 90 hibe ile 210 bin lahana ve karnabahar fideleri dağıtıldı.

Batman'da 64 çiftçiye yüzde 90 hibeli 210 bin lahana ve karnabahar fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Batman Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen "2. Ürün Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırması Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 90 hibe desteğiyle karnabahar ve lahana fideleri verildi.

Yaklaşık 850 bin lira bütçeyle hayata geçirilen proje ile 500 ton lahana ve 250 ton karnabahar üretimi hedefleniyor.

Projenin, üreticilere toplamda 40 milyon lira ekonomik katkı sağlaması öngörülüyor.

Törende konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, bölgede ikinci ve hatta üçüncü ürün yetiştiriciliğinin mümkün olduğunu söyledi.

Canalp, çiftçilerin tarımsal üretimini artırmak amacıyla bilim insanları, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve yerel paydaşlarla birlikte çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Canalp, "Buğdayı ektiniz ve hasat ettiniz, bitti. Arkasından aynı tarlaya bu şekilde bu sefer de sebze ekiyorsunuz. Karnabaharı, lahanayı ektiğiniz zaman Ekim ile Kasım periyodunda tekrar hasat yapıyorsunuz. Uygun koşullarda sera desteğiyle bu ürünlerin kışlık versiyonları da yetiştirilebilir. Hedefimiz, tarımsal üretimi artırmak ve arazileri en verimli şekilde kullanmak." diye konuştu.

Batman'da 1100 dönüm alanda birinci sera kentinin kurulum çalışmalarının devam ettiğini belirten Canalp, hedeflerinin 20 sera kent kurmak olduğunu ifade etti.

Canalp, "Bir sera kent 1500 kişiye doğrudan, totalde ise 2000 kişiye istihdam sağlayacak. Yirmi sera kent ile 40 bin kişiye iş imkanı sunulacak. Bu istihdamın önemli bir kısmını kadınlar oluşturacak." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da Batman'da büyük bir tarım potansiyelinin olduğunu belirtti.

Sadece üretimde değil aynı zamanda sanayi de de büyük hamleler yaptıklarını anlatan Nasıroğlu, "Hem seralarda hem de açık alanlarda ikinci ürünleri yetiştirmemiz lazım. Yetiştirdikçe ve eksiklerimizi giderdikçe verimimizde artacak." ifadelerini kullandı.

Törene, Vali Yardımcısı Ekrem Güngör, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdülkadir Özer, Orman İşletme Müdürü Mehmet Özcan, kurum personelleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, batman, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Çiftçilere Hibe Fide Desteği - Son Dakika

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