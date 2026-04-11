Batman'da Çocuk Metal Halka ile Kurtarıldı

Batman'da bir çocuğun parmağına sıkışan metal halka, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Evde oyun oynadığı sırada parmağına metal halka sıkışan çocuğun ailesi, durumu fark ederek İluh Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Sağlık ekipleri, metal cismin çıkarılması için itfaiye ekiplerinden destek istedi.
Hastaneye gelen ekipler, yaptıkları müdahaleyle metal halkayı keserek çocuğun parmağından çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.
