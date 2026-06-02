Batman'da Çocukların Yaktığı Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Çocukların Yaktığı Yangın

Batman\'da Çocukların Yaktığı Yangın
02.06.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da çocukların çıkardığı yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

BATMAN'da sokaktan geçen 3 çocuktan birinin çakmakla yaktığı kartondan çıkan alevler, otomobile sıçradı. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürülürken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Mayıs'ta öğle saatlerinde Kültür Mahallesi Avukat Zekeriya Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen 3 çocuktan biri, park halindeki otomobilin önünde bulunan karton parçasını çakmakla yaktı. Yanan kartondan sıçrayan alevler kısa sürede otomobilin ön kısmını tutuşturdu. Aracın yandığını fark eden çevredekiler, pet şişelerle taşıdıkları suyla yangına müdahale etti. Bu sırada evinden yangını gören bir kişi de pencereden sarkıttığı hortumla alevlere su tuttu. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay anı ve yangına çevredekilerin müdahalesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Batman, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Çocukların Yaktığı Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

10:36
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP’ye yakışmıyor
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP'ye yakışmıyor
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:02:38. #7.13#
SON DAKİKA: Batman'da Çocukların Yaktığı Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.