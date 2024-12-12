Batman'da Çuval ile Oynayan Çocuk Boğulmaktan Kurtarıldı - Son Dakika
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Batman'da Çuval ile Oynayan Çocuk Boğulmaktan Kurtarıldı

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Batman'da çuvalla oynayan çocuk, esnafın müdahalesiyle boğulma tehlikesinden kurtarıldı.

12.12.2024 10:44
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Batman'da çöpten çıkardığı çuvalla oynayan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Çocuğun oyun oynadığı çuval eceli oluyordu, o anlar kameraya yansıdı

BATMAN - Batman'da çöpten aldığı çuvalı oyun aracı olarak kullanıp içinde nefessiz kalan çocuk, vatandaşlar tarafından tesadüfen fark edilerek kurtarıldı.

Meydan Mahallesi'nde bulunan kentin işlek caddelerinden biri olan Gülistan Caddesi'nde esnafın ürünleri içerisinden çıkarttıktan sonra çöpe attığı çuvalla oynayan çocuk ölümden döndü.

Çocuğun ölüm kalım anları caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, caddedeki çöp kutusu yanına bırakılan çuvalı alan çocuğun çuvalla bir süre oynadıktan sonra kafasına geçirdiği, ardından dengesini kaybederek düştüğü, görüntülerin devamında ise dengesini kaybederek düştükten sonra çuval içerisinde debelenmeye başladığı yer alıyor.

Cadde esnafından Bünyamin Beyca, cadde ortasında hareket eden çuvalı fark ettiği gibi dükkanından koşarak çıktığı, içerisinde küçük bir çocuğun nefessiz kaldığı ve boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.

Çocuğu çevredeki diğer esnafın da yardımı ile çuvaldan çıkaran Beyca, çocuğun yüzünü yıkadıktan sonra nefes almasını sağladı. Kendine gelen çocuk hızlıca bulunduğu yerden koşarak evine gitti.

Beyca, fark etmeselerdi çocuğun öleceğini söyledi. Beyca, "Bize gelen ürünleri çıkardıktan sonra çuvalları, kolileri çöpe atıyoruz. Bu sırada boş çuvalı gören çocuk çuvalla bir süre oynadıktan sonra başına geçirdi ve dengesini kaybettikten sonra düştüğünü gördükten sonra dükkandan çıkarak ona doğru koştum. Çuvalı kaldırdıktan sonra içinde çocuk olduğunu gördüm ve onu çıkardım. Biraz daha geç kalmış olsaydık çocuk hayatta olmayabilirdi. Çünkü çocuğun boğulma tehlikesi vardı. Onu çıkardıktan sonra su verdik ve kendine geldi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Batman'da Çuval ile Oynayan Çocuk Boğulmaktan Kurtarıldı - Son Dakika

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