Batman'da Dayı, Yeğenini Silahlı Kavgada Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da Dayı, Yeğenini Silahlı Kavgada Yaraladı

Batman\'da Dayı, Yeğenini Silahlı Kavgada Yaraladı

Batman'ın İpragaz Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan B.D, dayısı S.D'nin iş yerine gitti. Dayı yeğen arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, S.D. ruhsatlı av tüfeğiyle yeğenini ayağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince S.D. gözaltına alındı.

30.04.2024 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da meydana gelen silahlı kavgada dayı, yeğeni yaraladı.

İpragaz Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan B.D, dayısı S.D'nin iş yerine gitti.

Dayı yeğen arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, S.D. ruhsatlı av tüfeğiyle yeğenini ayağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince S.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İpragaz, Batman, Kavga, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Dayı, Yeğenini Silahlı Kavgada Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
15:05 Yeşil sahalarda ender görülen an Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti
14:32 Yargıtay’da başkanlık seçimi ertelendi Yargıtay'da başkanlık seçimi ertelendi
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:28 Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı
13:12 Bülent Uygun’dan çok konuşulacak Galatasaray maçı yorumu: Bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak Bülent Uygun'dan çok konuşulacak Galatasaray maçı yorumu: Bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:05:16. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da Dayı, Yeğenini Silahlı Kavgada Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement