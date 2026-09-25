Batman'da Demirbilek köyü mevkisinde devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

Batman'da Demirbilek köyü mevkisinde devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da Demirbilek köyü mevkisinde akaryakıt tankeri kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen tankerin yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırılırken bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Batman'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
M.K. yönetimindeki 01 APE 467 plakalı akaryakıt tankeri, Demirbilek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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