Batman\'da Düğünden Dönüşte Kaza

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu 34 HFF 021 plakalı hafif ticari araç, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.A. (62), Ü.Ş.A. (11), A.A. (16), M.A. (18) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.