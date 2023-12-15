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Batman'da Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Finali - Son Dakika
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Batman'da Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Finali

Batman'da düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması finalinde Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Faruk Tunç birinci oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, yarışmalara yoğun katılım olduğunu belirterek başarılar diledi.

Batman\'da Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Finali
15.12.2023 - 16:48,  Güncelleme: 16:51
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Batman'da "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" finali düzenlendi.

Mehmet Emin Terece Camisinde düzenlenen yarışmaya imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi öğrencileri katıldı.

Yarışma öncesinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, başlatılan projeler ve yarışmalara yoğun katılım sağlandığını belirterek, İl geneli yapılan yarışmalarda birinci olan öğrencilerin bölge geneli yapılacak yarışmalarda kenti temsil edeceğini söyledi.

Kurtaran, "Bu yarışmalara katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ailelerine de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra yarışmanın finali yapıldı. yapıldı. Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışmasında birinci olan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Faruk Tunç, hedefinin hafız bir avukat olmak olduğunu söyledi.

Tunç, yarışmada hedefinin ise bölge birincisi olup Türkiye geneli yarışmaya katılmak olduğunu ifade etti.

Yarışmada, Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batman'da Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Finali - Son Dakika
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