Batman'da gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonlarında 204 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Batman'da gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonlarında 204 şüpheli gözaltına alındı

Batman\'da gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonlarında 204 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da ocak ayında gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonları sonucunda, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan 204 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 189'u hakkında işlem yapıldı ve 15'i tutuklandı.

09.02.2024 15:51  Güncelleme: 15:51
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Batman'da ocak ayında gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonları kapsamında 204 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan 204 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Zanlılardan 189'u hakkında işlem yapıldı, 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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