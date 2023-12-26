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Batman'da güvenlik güçlerine 27 yeni araç desteği - Son Dakika
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Batman'da güvenlik güçlerine 27 yeni araç desteği

Batman'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının araç filosuna belediyenin de desteğiyle 27 yeni araç eklendi. Valilik bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelede önemli bir rol oynadığını belirtti. Batman Belediyesi, polis ve jandarmaya destek olmak amacıyla toplamda 27 araç teslim etti. Kentte bu yıl yapılan operasyonlarda binlerce kilogram uyuşturucu ele geçirildi ve binlerce kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Batman\'da güvenlik güçlerine 27 yeni araç desteği
26.12.2023 - 15:46,  Güncelleme: 15:48
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Batman'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının araç filosuna belediyenin de desteğiyle 27 yeni araç eklendi.

Valilik bahçesinde araçların teslimi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile ilgili ülke genelinde dünyaya örnek teşkil edecek bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Canalp, kentte yürütülen uyuşturucu ile mücadeleye destek olmak amacıyla Batman Belediyesinin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına araç desteğinde bulunduğunu belirtti.

Canalp, şunları kaydetti:

"Batman Belediyesi olarak hem polisimizin hem jandarmamızın bu mücadelesine iyi bir destek verelim istedik. Bu çerçevede 9'u belediye, 4'ü de Emniyet Genel Müdürlüğünce sağlanmak üzere toplam 13 aracı polisimize, 9'u belediye, 5'i de Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere 14 aracı jandarmamıza teslim ediyoruz. Dolayısıyla polisimize ve jandarmamıza uyuşturucuyla etkin bir şekilde mücadele edebilmeleri için 27 ilave araç vermiş olduk."

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte yoğun bir çalışma yürütüldüğüne işaret eden Canalp, kentte bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Canalp, "Polis ve jandarma olarak 1663 operasyon yaptık. 1906 şüpheliyi yakaladık. Bunlardan 181'i tutuklandı. 1663 operasyonda 470 kilogram skunk, 40 kilogram metamfetamin, 79 kilogram esrar, 2 bin 495 kök Hint keneviri ele geçirdik. 62 bin vatandaşımıza uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyeti yaptık." dedi.

Kaynak: AA
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