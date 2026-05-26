Batman\'da Hava Destekli Trafik Denetimi

Batman'da Kurban Bayramı öncesi hava destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü, Diyarbakır Havacılık Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmalarıyla kentte bayram öncesi hava destekli trafik denetimi yapıldı.

Denetimler, kentin işlek ve ana arterlerinde düzenlendi.