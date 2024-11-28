Batman'da Hırsızlar 40 Bin Lira ve Dizüstü Bilgisayar Çaldı, Kameralardan Yakalandı - Son Dakika
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Batman'da Hırsızlar 40 Bin Lira ve Dizüstü Bilgisayar Çaldı, Kameralardan Yakalandı

Batman\'da Hırsızlar 40 Bin Lira ve Dizüstü Bilgisayar Çaldı, Kameralardan Yakalandı

Batman'da kuruyemişçiye maskeli şekilde giren 4 şüpheli, kapıyı kırarak 40 bin lira, iki dizüstü bilgisayar ve çeşitli ürünler çaldı. Şüpheliler, 13 güvenlik kamerasından izlenen görüntülerle tespit edilerek yakalandı ve mahkemeye sevk edildi.

28.11.2024 14:04  Güncelleme: 14:07
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BATMAN'da kapısını kırıp, girdikleri kuruyemişçiden para, bilgisayar ve çok sayıda ürün çalan 4 şüpheli, polis tarafından 13 kameradan 96 saatlik görüntü izlenerek yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anları kameralara yansıdı.

Olay, 22 Kasım'da 04.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Hamidiler Caddesi'nde meydana geldi. 4 şüpheli araçla kuruyemiş dükkanının önüne geldi. Yüzleri maskeli 3 şüpheli, iş yerinin kapısını kırarak içeri girerken, diğeri ise araçta bekledi. Şüpheliler 40 bin lira, 2 dizüstü bilgisayar, sigara ve çok sayıda market ürününü yanlarında getirdiği torbalara doldurup, geldikleri araçla kaçtı. Sabah dükkana gelen iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KOVALAMA SONRASI YAKALANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki 13 güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından izlenen 96 saatlik görüntü ile şüphelilerin K.Y., S.S.Ç, M.F.K ve F.S. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipleri gören şüpheliler, bulundukları araçla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalama sonrası şüpheliler yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da Hırsızlar 40 Bin Lira ve Dizüstü Bilgisayar Çaldı, Kameralardan Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Hırsızlar 40 Bin Lira ve Dizüstü Bilgisayar Çaldı, Kameralardan Yakalandı - Son Dakika
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