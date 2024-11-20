Batman\'da Hırsızlık Şüphesi: Bir Kadın Tutuklandı

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Batman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kadın tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kültür Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen 2 kadın ile yaşı küçük bir çocuğun kaçmaya çalışması sonucu kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Ekiplerce yakalanan 2 kadının yapılan üst aramasında, 10 çeyrek altın, Cumhuriyet altını, 2 küpe, 2 yüzük, zincir kolye, 4 bilezik, bakır tel, kapı açmak için kullandıkları meyve bıçağı ile parmak izi bırakmamak için kullanılan çoraplar ele geçirildi.

Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan C.G. ve M.Ç. ile suça sürüklenen bir çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ç.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli M.Ç, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, çocuk salıverildi.