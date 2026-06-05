Batman'da hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, trafik uygulamasında yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki Atatürk Parkı önünde uygulama gerçekleştirdi.
Durdurulan bir araçta Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sürücü M.E'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Hükümlü Trafik Uygulamasında Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?