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Batman'da İhracat Yapan İlk 10 Firma Ödüllendirildi - Son Dakika
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Batman'da İhracat Yapan İlk 10 Firma Ödüllendirildi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) tarafından Batman'da 2022'de yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunan ilk 10 firmaya ödül verildi. DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, bir otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada birlik bünyesinde 10 bine yakın ihracatçı olduğunu belirtti. Geçen yıl Batman'da 30 yeni firmanın ihracat yapmaya başladığını ifade eden Tanrıver, Batman'ın bölgedeki sayılı ihracatçı illerden biri olduğunu vurguladı. Tören sonunda 2022'de en çok ihracat yapan 10 firma yetkilisine ödülleri takdim edildi.

Batman\'da İhracat Yapan İlk 10 Firma Ödüllendirildi
22.12.2023 - 23:45,  Güncelleme: 23:47
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Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) tarafından Batman'da 2022'de yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunan ilk 10 firmaya ödül verildi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, bir otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada birlik bünyesinde 10 bine yakın ihracatçı olduğunu söyledi.

Geçen yıl Batman'da 30 yeni firmanın ihracat yapmaya başladığını belirten Tanrıver, "Bu çok güzel bir rakam. Şu ana kadar da Batman 100 milyon dolar ihracatla bölgemizde sayılı ihracatçı illerimizden biridir. Bunu daha da arttıracak güçler sizlersiniz. Türkiye ekonomisine yön veren insanlar işte bizleriz. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ticarette markalaşmanın önemli olduğuna işaret eden Tanrıver, şöyle devam etti:

"Artık dünyanın neresine gidersek gidelim Türkiye bir marka oldu. Marka olmadan ihracat olmaz, marka olmadan ticaret olmaz, büyüme asla olmaz. Bizim de markalar üretecek gücümüz var. Bizim de amacımız markalaşmak olacak. Batman'da gerçekten bir heyecan var. Bugün ihracatçılarımızı burada ödüllendireceğiz. Belki ilk 10 firmamız ödülünü alacak ama bu ihracat ödülleri hepinizin emeğiyle oldu. Batmanlıların emeğiyle oldu."

Tören sonunda 2022'de en çok ihracat yapan 10 firma yetkilisine ödülleri takdim edildi.

Programa, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Abdulkadir Demir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, DAİB üyeleri ve ihracatçılar katıldı.

Kaynak: AA
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Doğu Anadolu, İhracat, Batman, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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