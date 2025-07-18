Batman'da İmar Kat Sayısı Düşürüldü

Batman'da 3 mahallede imar kat sayısı 10'da 6'ya düşürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde Batman'ın da etkilenip afet bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Depremin ardından kentte daha güvenli, sağlıklı, sürdürülebilir ve yatay mimariye talebin arttığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İmar plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla yaklaşık 5 bin 60 dönümlük Yenişehir, Kardelen ve İrmi Mahallelerinde imar planında olan 10 katlı yapılaşma koşullarının mevcut inşaat alanları değişmeyecek şekilde imar hakları korunarak zemin+6 kat ve taban kullanımı yüzde 25 yapılaşma koşulları olan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı meclis kararı alınarak tamamlandı."