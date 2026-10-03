Batman\'da iş yerine ateş açan kar maskeli 2 kişi aranıyor, yaralanan olmadı

BATMAN'da motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, bir iş yerine ateş açıp kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Olay, dün akşam saatlerinde GAP Mahallesi'nde meydana geldi. Kar maskeli 2 kişi, motosikletle geldikleri iş yerine ve havaya ateş açtı. Şüpheliler, daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.