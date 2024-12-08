Batman\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Batman'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.

Kentte bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Gülistan Caddesi'nde bir araya gelenler İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Cengiz Ari, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, Gazze halkının tüm dünyanın sessizliğine rağmen umudunu ve mücadelesini koruduğunu söyledi.

İsrail'in yaptığı katliamın sadece Gazze ile sınırlı olmadığını ifade eden Ari, "Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Müslümanlar şehit edildi. Binlerce kişi de İsrail hapishanelerindeler ama hala mücahitler direniyorlar. Nasıl ki Gazze insansızlaştırılıp işgal edilmeye çalışılıyorsa, Batı Şeria toprakları da işgalci yerleşimciler tarafından işgal ediliyor." dedi.

Daha sonra katılımcılar İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua okudu.