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Batman'da, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için fidan dikildi - Son Dakika
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Batman'da, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için fidan dikildi

Batman'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler anısına fidan dikildi.

Batman\'da, İsrail\'in saldırılarında hayatını kaybedenler için fidan dikildi
19.12.2023 - 10:08,
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Batman'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler anısına fidan dikildi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarınca Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi.

Vali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzelileri rahmetle andıklarını söyledi.

Türkiye'nin her zaman zulüm gören mazlumların yanında olduğunu ifade eden Canalp, "Gazze'de şehit olan binlerce insanın özellikle kadınların, çocukların ve bebeklerin anısına burada sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarımızla fidan dikeceğiz." dedi.

Etkinliğe, sivil toplum kuruluşlarının kadın birimlerinin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA
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