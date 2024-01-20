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Batman'da Kamyonun Lastiği Patladı, Şoför Yaralandı - Son Dakika
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Batman'da Kamyonun Lastiği Patladı, Şoför Yaralandı

BATMAN'da lastiği patlayan bir kamyon, kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi. Kazada kamyon şoförü Turan Sipahi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoförün sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

20.01.2024 - 12:54,  Güncelleme: 12:56
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BATMAN'da lastiği patlayınca kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrilen kamyonun şoförü Turan Sipahi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu Kuyubaşı TOKi mevkisinde meydana geldi. Turan Sipahi yönetimindeki 06 BR 7057 plakalı kamyonun, seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, refüje çarparak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Turan Sipahi sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman\'da Kamyonun Lastiği Patladı, Şoför Yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Batman'da Kamyonun Lastiği Patladı, Şoför Yaralandı - Son Dakika
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