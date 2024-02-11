Batman'da kayıp şahsın kıyafetleri baraj gölü kenarında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da kayıp şahsın kıyafetleri baraj gölü kenarında bulundu

Batman\'da kayıp şahsın kıyafetleri baraj gölü kenarında bulundu

Batman'da Cuma günü evden çıkan Rojvelat Kızmaz'dan (26) bir daha haber alınamadı. Kızmaz'a ait kıyafetlerin akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

11.02.2024 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN'da Cuma günü evden çıkan Rojvelat Kızmaz'dan (26) bir daha haber alınamadı. Kızmaz'a ait kıyafetlerin akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı.

Batman'da merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde yaşayan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat'ta sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla Kızmaz'ı aradı. Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Bugün akşam saatlerinde Kızmaz'a ait kıyafetlerin Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Hasankeyf, Batman, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da kayıp şahsın kıyafetleri baraj gölü kenarında bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:09:39. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da kayıp şahsın kıyafetleri baraj gölü kenarında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement