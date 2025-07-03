Batman'da Kedi Yavrusu Kurtarıldı

Batman'da bir aracın motor kısmında mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çay Mahallesinde park halindeki bir aracın motor kısmında kedi sesini duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yavru sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kurtarılan kedi yaşam alanına salındı.
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