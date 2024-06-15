Batman'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

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Batman'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında polis ekipleri, vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Şehirlerarası Otobüs Terminalinde "Yolun Sonu Bayram Olsun" mottosuyla hazırlanan afiş ve broşürleri sürücü ve yolculara dağıttı.

Sürücü ve yolculara yönelik yapılan bilgilendirme ile bayram sürecinde trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.