Batman'da kurgu kaza soruşturmasında gözaltına alınan 43 zanlıdan 21'i tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da kurgu kaza soruşturmasında gözaltına alınan 43 zanlıdan 21'i tutuklandı

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Batman'da kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturmada 27 Ekim'de gözaltına alınan 43 şüpheliden 21'i tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 43 zanlıdan 21'i tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri ve yöneticileri S.A, E.B, B.A. ve M.Y'nin de bulunduğu 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Batman'da 2022-2024 yıllarında meydana gelen 41 trafik kazasının bir kısmının kurgulanmış olabileceği, kazaların kamera kaydı bulunmayan yerlerde meydana geldiği, kazaya karışan kişiler arasında sigorta ödemelerine ilişkin hesap hareketlerinin bulunduğu ve şüpheli araç devirlerinin gerçekleştirildiği belirlenmiş, incelemelerde, bazı tamirhane sahiplerinin, sigorta eksperlerinin ve araçlarını kurgulandığı öne sürülen kazalarda kullandıran kişilerin, örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirildiği, ortaya çıkan kurgu kaza görüntülerinde, fotoğrafların inandırıcı olması için ayrıntılı çalışıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hesap hareketleri, HTS analizleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden alınan şüpheli kaza tutanakları incelenmiş, yapılan çalışmalar sonucunda 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 65 zanlı hakkında işlem başlatılmıştı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Ekim'de düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan zanlılardan birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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