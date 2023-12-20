 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman'da lise öğrencileri Gazze'ye destek etkinliği düzenledi. - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da lise öğrencileri Gazze'ye destek etkinliği düzenledi.

Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gazze'ye destek amacıyla okul bahçesinde etkinlik düzenledi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti, Gazze koreografisi ve Filistin halk oyunlarından Dabke gösterisi yer aldı. Müdür Yardımcısı Emin Sütçü, gençlere Kudüs davasına sahip çıkmalarını ve bu davayı anlatmalarını söyledi.

Batman\'da lise öğrencileri Gazze\'ye destek etkinliği düzenledi.
20.12.2023 - 13:35,
Abone Ol

Batman'da lise öğrencileri İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze'ye destek etkinliği düzenledi.

Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde düzenledikleri etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Gazze koreografisi oluşturan öğrenciler, seslendirdikleri ezgiler eşliğinde Filistinlilerin geleneksel halk oyunlarından Dabke gösterisi yaptı.

Müdür Yardımcısı Emin Sütçü, burada yaptığı konuşmada, sahip oldukları tüm imkanlarla Filistin'in yanında olduklarını göstermek için toplandıklarını belirterek, "Sevgili gençler, elinizden ve dilinizden geldiğince Kudüs davasına sahip çıkın ve bu davayı anlatın." ifadesini kullandı.

Etkinlik okunan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İmam Hatip Liseleri, İsrail, Batman, Gazze, İsrail, Kültür, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da lise öğrencileri Gazze'ye destek etkinliği düzenledi. - Son Dakika


15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı! İşte Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ni kazananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı! İşte Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ni kazananlar
13:24
Mansur Yavaş, Meral Akşener'e ''Korkak'' Çıkışına Sert Yanıt Verdi Mansur Yavaş, Meral Akşener'e ''Korkak'' Çıkışına Sert Yanıt Verdi
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49
Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!

Son Dakika
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ni açıklıyor
13:24 Mansur Yavaş, Meral Akşener'e "Korkak" Çıkışına Sert Yanıt Verdi
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 15:12:41. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da lise öğrencileri Gazze'ye destek etkinliği düzenledi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement