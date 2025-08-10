Batman\'da Markette Yangın Çıktı

Batman'da bir marketin jeneratör kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayındır Mahallesi Hasankeyf yolu üzerinde bulunan bir marketin jeneratör kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
