Batman'da Metamfetamin Ele Geçirildi

BATMAN'da polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta, narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kent girişinde durdurulan bir hafif ticari araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, araçta 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.