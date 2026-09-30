Batman'da mısır anızı yakılmak yerine toplanıp enerjiye dönüştürülüyor

Batman'da anız yakılmasının önüne geçmek için yürütülen çalışmalar kapsamında enerji firmaları atıkları topluyor.???

Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, AA muhabirine, kentte 60 bin dekar alanda üretilen mısırda hasat sezonunun sürdüğünü söyledi.

Hasadın ardından ortaya büyük miktarda anız çıktığını belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda bu anızlar maalesef üreticilerimiz tarafından yakılmak suretiyle bertaraf ediliyordu ama özellikle son yıllarda Sayın Valimiz Ekrem Canalp'in ortaya koymuş olduğu güçlü bir irade ve çalışmayla birlikte bir anız eylem planı düzenledik. Bu anız eylem planı doğrultusunda bu organik maddenin yakılmaması ile ilgili ciddi bir farkındalık oluştu. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz buna karşı ciddi bir duyarlılık??????? geliştirdiler. Bir çevre kirliliğinin önüne geçildi."

Anız yakılmasına karşı??????? alınan tedbirlerin çiftçileri yeni arayışlara yönlendirdiğini anlatan Tuncer, enerji firmalarının kente gelerek çiftçilerle yaptığı anlaşma doğrultusunda anızı toplayıp biyoyakıt ham maddesi olarak kullandığını belirtti.

Tuncer, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 7 yıldır yapılıyor ama son 3 yılda yoğun bir şekilde firmalar anızı topluyorlar. İlimizde yılda yaklaşık 50 bin tona yakın aynı zamanda bir biyokütle çıkıyor. Alanda elde ettiğimiz mısırdan daha fazla bir anız elde etmiş oluyoruz. Bunu da bir kısım tesislerde yakmak suretiyle enerjiye dönüştürüyorlar. Bu aynı zamanda geri dönüşüm projesi. Ülkemizin enerji açığıyla ilgili de aslında çok önemli bir işlev görüyor. 3 yılda toplam 150 bin ton anız toplandı. Bu sayede hem toprak korundu??????? hem de çiftçiler toplanan anızdan ek gelir elde etti."

Anızı toplayan firma yetkilisi Vehdi Yalçınkaya da 2021 yılından bu yana tarımsal atık topladıklarını, Batman'da da mısır hasadının başlamasıyla birlikte ortaya çıkan anızı topladıklarını söyledi.

Topladıkları anızı enerji üreten firmalara ham madde olarak tedarik ettiklerini ifade eden Yalçınkaya, "Batman'da yılda yaklaşık 50 bin ton mısır sapı atığı topluyoruz." dedi.