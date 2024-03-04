Batman'da nesli tehdit altında olan 'sarı benekli semender' görüldü
BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Anadolu semenderi olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender görüldü.
Doğada yürüyüş yaptığı sırada nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semenderi gören Yusuf Özdal, farklı bir hayvan olduğunu görünce incelediğini ve bunun sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu fark ettiğini söyledi. O anları ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Son Dakika › Güncel › Batman'da nesli tehdit altında olan 'sarı benekli semender' görüldü - Son Dakika
Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Aziziye Mahallesinde yapılan 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Başhekimliği birimleri de yer alıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?