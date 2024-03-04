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Batman'da nesli tehdit altında olan 'sarı benekli semender' görüldü

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Anadolu semenderi olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender görüldü.

Doğada yürüyüş yaptığı sırada nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semenderi gören Yusuf Özdal, farklı bir hayvan olduğunu görünce incelediğini ve bunun sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu fark ettiğini söyledi. O anları ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi.