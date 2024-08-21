Batman'da Okul Öncesi Eğitim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Batman'da Okul Öncesi Eğitim Şenliği Düzenlendi

Batman 16 Mayıs Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar legolarla oynayıp resim yaparken, aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, şenliklerin okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve öğrenci sayısını artırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

21.08.2024 17:17
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Batman'da okul öncesi eğitime başlayacak çocuklara yönelik şenlik yapıldı.

Batman 16 Mayıs Anaokulunda düzenlenen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, müzik eşliğinde legolarla oynadı, resim yaptı.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Kurtaran, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından okul öncesi eğitim kapsamında başlatılan şenliklerin, çocukları okulla tanıştırmak, velilere okul öncesi eğitimin önemini anlatmak ve bu sayede okul öncesi eğitimdeki öğrenci sayısını artırmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Bugün başlattıkları programla etkinliklerin startını verdiklerini ifade eden Kurtaran, ailelerin etkinliğe yoğun bir şekilde katılım sağlamasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kurtaran, şöyle konuştu:

"Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın okul öncesi eğitim konusunda farkındalık kazanmasını sağlamak için son derece önemli. İlimizde ve ülke genelinde okul öncesi eğitimle ilgili veriler oldukça sevindirici. Bu etkinlikler sayesinde inşallah hiçbir çocuğumuz okul öncesi eğitimden mahrum kalmayacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da Okul Öncesi Eğitim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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