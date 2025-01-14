Batman\'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı

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BATMAN'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile otomobil çarpıştı.

Kaza, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan B.I. yönetimindeki 72 ABL 919 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AIY 443 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,