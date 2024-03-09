Batman\'da Özel Güvenlik Görevlisi Bıçaklı Kavgada Yaralandı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Sürdürülebilir Üretim İstiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silivri Muhtarlar, Çiftçiler ve Kooperatif Buluşmaları'nda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir, verimli, kaliteli ve kayıtlı bir tarım üretimi hedeflediklerini belirtti. Yumaklı, Silivri'nin tarım potansiyelini değerlendirmek için bakanlık olarak belediye ile işbirliği yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, kırsal kalkınma desteklerine dikkat çeken Yumaklı, üreticilerin bu desteklere ilgi göstermesini istedi.