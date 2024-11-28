Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 şüphelinin sosyal medya mecralarında terör örgütü PKK/KCK'yı övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
Yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Aramalarda, yasaklı yayın kapsamında bulunan örgütsel doküman ile şüphelilere ait dijital materyal ele geçirildi.
Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Batman'da PKK/KCK Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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