Batman\'da polis ve jandarma ekiplerine 27 araç teslim edildi

BATMAN'da polis ve jandarma ekiplerine verilen 27 araç, törenle hizmete girdi. Vali Ekrem Canalp, 'Emniyetimiz ve jandarmamız, Türkiye çapında gerçekten de dünyaya örnek teşkil edecek müthiş bir mücadele veriyor. Ekiplerimize uyuşturucu ile mücadelede etkin bir şekilde mücadele yapabilmeleri için 27 ilave araç vermiş olduk' dedi.

Araçların teslimi için Valilik bahçesinde düzenlenen törene, Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdür Vekili Serkan Serin ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli albay Adem Taşkın katıldı. Törende 27 araç, ekiplere teslim edildi. Törende konuşan Vali Canalp, emniyet ve jandarma ekiplerinin kentte uyuşturucuyla büyük mücadele verdiğini belirterek, 'Emniyetimiz ve jandarmamız, Türkiye çapında gerçekten de dünyaya örnek teşkil edecek müthiş bir mücadele veriyor. Dünyada uyuşturucu gittikçe yaygınlaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de devlet olarak öyle bir mücadele sergiliyoruz ki, şuanda Avrupa'daki 30 Avrupa ülkesindeki toplam yakalanan yuşturucu miktarlarına yakın uyuşturucu, Türkiye'de yakalanıyor. Türkiye'nin sadece transit yollarda değil, kentlerinde de şehirlerinde de kasabalarında da köylerinde de yılmak, usanmak bilmeyen çok iyi bir mücadele veriliyor. Bizler de belediye olarak yapılmış olan bu mücadeleye hem polisimizin hem jandarmamızın yapmış olduğu bu mücadeleye iyi bir destek verelim istedik. Bu çerçevede emniyetimiz için 9 aracı biz, Emniyet Genel Müdürlüğü'müz de 4 araç olmak üzere 13 araç temin ettik. Jandarmamıza da 9 aracı biz, 5 aracı da Jandarma Genel Komutanlığı'mız temin etti. Ekiplerimize uyuşturucu ile mücadelede etkin bir şekilde mücadele yapabilmeleri için 27 ilave araç vermiş olduk' dedi.

1 YILDA BİN 663 UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ekiplerin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında, 2023 yılında yapılan operasyonlarda bin 663 operasyonun yapıldığını belirten Vali Ekrem Canalp, 'Bu sene içerisinde uyuşturucu ile mücadelede polis ve jandarma olarak bin 663 operasyon yaptık. Operasyonlarda bin 906 şüpheliyi yakaladık ve bunlardan 181'i tutuklandı. Operasyonlarda 470 kilo skunk, 40 kilo metamfetamin, 79 kilo esrar, 2 bin 495 kök de hint kenevirini ele geçirdik. Aynı şekilde emniyetimizin de jandarmamızın da yapmış olduğu belli programlar çerçevesinde, 62 bin vatandaşımızla da uyuşturucu ile mücadelede kapsamında bilgilendirme faaliyeti yaptık. Devlet olarak yapmış olduğumuz mücadeleyi yılmadan, usanmadan devam ettireceğiz' diye konuştu.(DHA)