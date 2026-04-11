Batman'da Polisi Haftası Futbol Turnuvası
Batman'da Polisi Haftası Futbol Turnuvası

11.04.2026 12:21
Batman'da düzenlenen turnuvada dereceye giren takımlara ödüller verildi, gençlere bilgilendirme yapıldı.

BATMAN'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gençler sporda, gelecek emniyette' futbol turnuvasında dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde, 6-10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen turnuvanın Batman ayağı sona erdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 8-10 Nisan tarihleri arasında 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen organizasyona 14 erkek takım ve 104 sporcu katıldı. Toplam 1230 seyircinin takip ettiği turnuvanın final müsabakalarının ardından Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi. Turnuvaya katılan öğrencilere suç örgütlerinden korunma ve zararlı alışkanlıklardan uzak durulması konularında bilgilendirmeler yapıldı. Finalde yarışan öğrencilere şapka, ajanda, kalem, defter ve bilgilendirici broşürlerden oluşan setler hediye edildi. Turnuva ile farklı sosyo-ekonomik düzeydeki gençlerin spora katılımını artırmak, aidiyet duygusunu pekiştirmek ve gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmelerinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batman'da Polisi Haftası Futbol Turnuvası - Son Dakika

Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
FIFA’dan Fenerbahçe’nin hayallerini çalan hakem için şok karar FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ifadesi ortaya çıktı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

12:37
Efsane futbolcu Romário’dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
Efsane futbolcu Romário'dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
12:21
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
12:18
ABD’den İran’ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
12:04
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
SON DAKİKA: Batman'da Polisi Haftası Futbol Turnuvası - Son Dakika
