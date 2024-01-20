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BATMAN'da refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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BATMAN'da refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Batman-Siirt Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, 18 yaşındaki Veysel Enlem'in kontrolünü yitirdiği otomobil refüje çıktı. Enlem yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan sürücüyle ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN\'da refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
20.01.2024 - 16:48,
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BATMAN'da refüje çıkan otomobilin sürücüsü Veysel Enlem (18), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Batman- Siirt Çevre Yolu'nda meydana geldi. Veysel Enlem'in (18) kontrolünü yitirdiği 34 VV 2536 plakalı otomobil, refüje çıktı. Kazada sürücü Enlem yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Kaynak: DHA
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