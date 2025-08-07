Batman'da Şehit Aileleri Projesi İmzalandı - Son Dakika
Batman'da Şehit Aileleri Projesi İmzalandı

07.08.2025 17:35
Batman'da "Şehit Aileleri Dayanışma ve Motivasyon Projesi" imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik makamında, Vali Ekrem Canalp ile Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muttalip Çelik arasında İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen "Şehit Aileleri Dayanışma ve Motivasyon Projesi" kapsamında iş birliği protokolünün imzalandığı beldirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje çerçevesinde, şehit yakını ve gazilerden oluşan 40 kişilik bir kafile, Nevşehir, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde bulunan şehitlikler ile gazi derneklerini ve bu illerdeki kültürel ve tarihi mekanları ziyaret etmesi planlanıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Canalp, şehit yakınları ve gazilerin milletin nezdinde ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Canalp, "Şehit yakınları ve gazilerimiz bizler için son derece kıymetlidir. Sizler, bu vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın emanetlerisiniz. Sizlere sahip çıkmak ve her alanda destek olmak bizim asli görevimizdir. Sizin için ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.

İmza törenine, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Kemal Akkurt'un da katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
